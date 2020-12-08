ЕС профинансирует разработку сетей 6G

К 2030 году в Европе появится новое поколение мобильных сетей 6G. Эти технологии позволят в десятки тысяч раз увеличить объем передаваемой информации по сравнению с действующей сейчас сетью 4G, и в тысячу раз по сравнению с сетью 5G, которая уже начинает внедряться в Европе.
Такая скорость передачи информации позволит развивать новые технологии. Например, с ее помощью можно будет передавать объемные движущиеся голограммы.
Если сетью 6G покрыть всю Землю, можно будет, например, обнаруживать очаги лесных пожаров в реальном времени с помощью дронов. Сейчас дроны-разведчики, как правило, записывают видео на карту памяти, а доступ к этим кадрам получают только после возвращения дрона на базу.
Благодаря 6G можно будет создавать чипы, которые активизируют связь мозга и мышц парализованных людей.
В финансируемом ЕС проекте Hexa-X лидером станет шведская компания Nokia. К ней присоединятся Intel, Siemens и Ericsson. Это не первый проект в мире по разработке сетей 6G, аналогичные работы уже ведутся в Китае и США.
Планируется, что сети 6G заменят поколение 5G в 2030-х годах. Напомним, что сеть 5G впервые в мире протестировали в ЕС в 2018 году.
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