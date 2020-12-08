Apple запустила «режим прозрачности» для приложений в App Store

На конференции WWDC, прошедшей этим летом, Apple объявила об изменении политики конфиденциальности для приложений, используемых на всех фирменных платформах. Наконец, компания ввела в действие новые правила публикации программ, согласно которым разработчики должны указывать, какие личные данные пользователей собирает приложение.
Представители вендора сравнили прозрачность информации с этикетками на упаковке пищевых продуктов. Согласно новым требованиям Apple, все приложения, размещаемые в App Store начиная с 8 декабря 2020 года, должны сопровождаться так называемыми ярлыками конфиденциальности. Эти визуальные карточки делятся на три категории: «данные, используемые для отслеживания пользователя», «данные, связанные с пользователем» и «данные, не связанные с пользователем».
Первая категория подразумевает доступ программы к функциям геолокации устройства. Вторая — сбор определённой информации для идентификации владельца гаджета в рекламных целях. Третий ярлык включает перечень данных, которые не будут связаны непосредственно с пользователем, например, модель смартфона. Приложения, опубликованные до введения соответствующих требований, должны содержать в описании ссылку, при нажатии на которую владелец устройства сможет ознакомиться с политикой приватности разработчика в интернете.
Кроме того, Apple намерена запустить в iOS 14 ещё одно изменение конфиденциальности, требующее от разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание пользователей в приложениях и веб-сайтах с использованием уникального идентификатора устройства, называемого IDFA. Введение этой функции запланировано на следующий год, чтобы у разработчиков было больше времени на её внедрение.
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