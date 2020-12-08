Срок подачи заявок на выплату 8 тысяч гривен продлили

Государство начало внедрять 3 новые программы поддержки украинцев, которые могут пострадать из-за январского карантина зимних каникул.

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Это программа “Помощь работникам и ФЛП – 8000 грн”, “Помощь работодателям, которые могут лишиться дохода из-за карантина” и “Единовременная компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ”.

Подача заявок на первую из программ (так называемую “8000 тыс”) продлена до 31 декабря, на две другие необходимо подать документы до 21 декабря.

“Такие сроки установлены, поскольку большинство выплат мы планируем произвести до конца года. По сути, до того момента, когда люди пойдут на январский карантин. Наша цель – чтобы предприниматели и работники получили средства до локдауна и смогли пережить его в спокойном формате. Мы пытались сделать максимально упрощенный порядок подачи заявок с минимальным перечнем документов”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Министр добавил, что есть четкий перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина и подпадают под реализацию программ (https://bit.ly/2WextdF).

С учетом этого Перечня реализуются 2 программы – “8000” (через портал “Дія” и “Компенсация ЕСВ” (через региональные ГНС).

Третья программа “Помощь работодателям, которые могут лишиться дохода из-за карантина» не привязана к Перечню и реализуется через региональные Центры занятости.

“Мы пытались сделать программы максимально простыми и с охватом максимального количества людей. Теперь наша общая задача вместе с бизнес-ассоциациями – донести до предпринимателей и физических лиц, каким образом они должны подать документы и вместе с вами обеспечить, чтобы они были поданы”, – подчеркнул министр.

Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно по ссылке.

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