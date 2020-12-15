Google разрешила работникам "дистанционку" до сентября

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что сотрудники вернутся в офис в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

В электронном письме сотрудникам Google Пичаи отметил, что компания будет тестировать идею “гибкой” рабочей недели. При таких условиях сотрудники будут работать минимум три дня в неделю в офисе, а два дня — из дома.

Пичаи сказал, что компания стремится проверить, как повлияет такая модель работы на производительность сотрудников. “Ни одна компания нашего масштаба не использовала полностью гибридную модель работы, хотя некоторые начинают тестировать новую форму — так что будет интересно испытать ее».

Издание отмечает, что этим летом Google заявила работникам, что они могут работать дома до июля 2021 года.

Планы по внедрению гибкого графика есть также у Dropbox, которая хочет стать первой “виртуальной компанией”. Это означает, что почти три тысячи сотрудников продолжат работать удаленно большую часть времени, но будут посещать офис для совместной работы.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что около 50% сотрудников компании могут работать удаленно в течение ближайших пяти-десяти лет. В компании Twitter сообщили, что работать удаленно могут те, кто имеет такое желание.