0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Google разрешила работникам "дистанционку" до сентября

Google разрешила работникам "дистанционку" до сентября

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что сотрудники вернутся в офис в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

В электронном письме сотрудникам Google Пичаи отметил, что компания будет тестировать идею “гибкой” рабочей недели. При таких условиях сотрудники будут работать минимум три дня в неделю в офисе, а два дня — из дома.

Пичаи сказал, что компания стремится проверить, как повлияет такая модель работы на производительность сотрудников. “Ни одна компания нашего масштаба не использовала полностью гибридную модель работы, хотя некоторые начинают тестировать новую форму — так что будет интересно испытать ее».

Издание отмечает, что этим летом Google заявила работникам, что они могут работать дома до июля 2021 года.

Планы по внедрению гибкого графика есть также у Dropbox, которая хочет стать первой “виртуальной компанией”. Это означает, что почти три тысячи сотрудников продолжат работать удаленно большую часть времени, но будут посещать офис для совместной работы.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что около 50% сотрудников компании могут работать удаленно в течение ближайших пяти-десяти лет. В компании Twitter сообщили, что работать удаленно могут те, кто имеет такое желание.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.