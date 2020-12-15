В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин

Ставки акциза на автомобильный газ надо если не уравнивать, то приближать к ставкам на бензин, даже несмотря на то, что украинцы начали массово переходить на автогаз из-за низких цен на это своеобразное “социальное” топливо.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту “Сегодня”.

По его словам, эта дискуссия в Верховной Раде идет уже несколько лет. Ее начали еще в прошлом VIII созыве, продолжается она и сейчас.

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“Потому что и автомобили на бензине, и автомобили на газе ездят на одних и тех же дорогах. Акциз на топливо – это те средства, которые перечисляются в Дорожный фонд и идут на дорожное строительство. На реконструкцию, ремонт, содержание дорог общего пользования”, – напоминает нардеп.

“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому? Я не думаю, что это так. Влияние на окружающую среду автомобилей на газе, по большому счету, тоже ничем не отличается от того, которое оказывают на нее автомобили на бензине. То почему они должны платить разные налоги? Я считаю, что мы должны приблизить эти ставки друг к другу и восстановить справедливость”, – говорит Гетманцев.

При этом он согласился, что многие автовладельцы используют газ как более дешевое топливо.

“Поэтому проблема действительно имеет определенный социальный аспект, который трудно не учитывать. Поэтому дискуссия продолжается”, – резюмировал глава комитета.

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