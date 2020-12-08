Спрос падает: Tesla приостановит производство Model S и Model X

Калифорнийский автопроизводитель Tesla может приостановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на эти модели. Остановка производства авто запланирована между 24 декабря и 11 января.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
В распоряжении CNBC имеется электронное письмо Tesla, в котором говорится о том, что Model X и Model S не будут производиться в течение 18 дней.
После выхода электрокара Tesla Model 3 в 2016 году продажи компании, так же как и стоимость ее акций, взлетели до небес.
Бюджетное авто понравилось сотням тысяч покупателей в США и по всему миру, и Tesla даже не успевала поставлять Model 3 всем своим клиентам.
Вместе с тем, популярность премиальных моделей Model S и Model X стала падать. Руководство Tesla пыталось реанимировать спрос этих авто путем снижения цен на них, но и эта попытка не увенчалась успехом.
На днях источники в Tesla сообщили о том, что компания может временно остановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на электрокары.
Если данные подтвердятся – завод закроют на 18 дней, в период с 24 декабря по 11 января.
Работникам, задействованным на сборке Model X и Model S, будет оплачена неделя простоя и праздничные дни, выпадающие на этот период. А еще им обещаны «ограниченные возможности оплаты» в случае работы с другими командами.
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