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Спрос падает: Tesla приостановит производство Model S и Model X

Спрос падает: Tesla приостановит производство Model S и Model X

Калифорнийский автопроизводитель Tesla может приостановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на эти модели. Остановка производства авто запланирована между 24 декабря и 11 января.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

В распоряжении CNBC имеется электронное письмо Tesla, в котором говорится о том, что Model X и Model S не будут производиться в течение 18 дней.

После выхода электрокара Tesla Model 3 в 2016 году продажи компании, так же как и стоимость ее акций, взлетели до небес.

Бюджетное авто понравилось сотням тысяч покупателей в США и по всему миру, и Tesla даже не успевала поставлять Model 3 всем своим клиентам.

Вместе с тем, популярность премиальных моделей Model S и Model X стала падать. Руководство Tesla пыталось реанимировать спрос этих авто путем снижения цен на них, но и эта попытка не увенчалась успехом.

На днях источники в Tesla сообщили о том, что компания может временно остановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на электрокары.

Если данные подтвердятся – завод закроют на 18 дней, в период с 24 декабря по 11 января.

Работникам, задействованным на сборке Model X и Model S, будет оплачена неделя простоя и праздничные дни, выпадающие на этот период. А еще им обещаны «ограниченные возможности оплаты» в случае работы с другими командами.

По материалам Главком
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