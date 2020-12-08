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Данные вакцины Moderna были похищены во время кибератаки

Данные вакцины Moderna были похищены во время кибератаки

В результате хакерской атаки 9 декабря на Европейское агентство по лекарственным средствам, злоумышленники также получили доступ к документам о вакцинах Moderna. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Reuters.

Компания-разработчик вакцин от COVID-19 Moderna Inc. сообщила, что во время кибератаки 9 декабря хакеры получили доступ к файлам об их вакцинах.

Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам занимается проверкой вакцин от COVID-19, сейчас в учреждении работают над утверждением двух вакцин: BioNTech / Pfizer и Moderna.

BioNTech заявила о потере данных через день после кибератаки, а Moderna узнала о потере позже.

В компании отмечают, что в данных, представленных ими в Агентство, не содержалось никакой персональной информации об участниках исследований, которая могла бы их идентифицировать.

Напомним, 9 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке неизвестных злоумышленников. Они получили доступ к некоторым документам по вакцине против коронавируса COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

По материалам Корреспондент.net
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