Рада возобновила полноценную работу НАПК

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Документ поддержали 300 народных депутатов.

Теперь НАПК вернули контролирующие функции. Также определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

Закон вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда (КСУ). Введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление:

порядок проведения полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия ( ВСП ) и КСУ ;

будет утверждаться по согласованию с Высшим советом правосудия ( ) и ; ВСП и Собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей;

и Собрание судей будут иметь полномочия вносить обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей; в случае несогласования ВСП и КСУ проверки судей в течение месяца, НАПК проводит полную проверку деклараций судей в общем порядке.

Также парламент поддержал за основу и в целом законопроект №4071, который регулирует особенности проверки деклараций судей. В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям:

о составлении протокола в отношении судьи, судьи КСУ НАПК уведомляет Высший совет правосудия или главу КСУ ;

уведомляет Высший совет правосудия или главу ; основной способ вручения таких протоколов – отправка по почте;

судье КСУ предоставляется возможность по его желанию или лично дать объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия – для судьи, или главы КСУ – для судьи этого суда;

предоставляется возможность по его желанию или лично дать объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия – для судьи, или главы – для судьи этого суда; если НАПК не получило в установленные сроки объяснений судьи, то может передавать документы об административном правонарушении в суд.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса “Декларирование недостоверной информации») и необходимость электронного декларирования ими своих доходов.

Но уже 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое также было отменено Конституционным Судом 27 октября.