Рада возобновила полноценную работу НАПК

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Документ поддержали 300 народных депутатов.
Теперь НАПК вернули контролирующие функции. Также определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.
Закон вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда (КСУ). Введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление:
Также парламент поддержал за основу и в целом законопроект №4071, который регулирует особенности проверки деклараций судей. В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям:
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса “Декларирование недостоверной информации») и необходимость электронного декларирования ими своих доходов.
Но уже 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое также было отменено Конституционным Судом 27 октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Достаточно ли ФЛПам пособия в размере 8 тыс. гривен (опрос)Вчера, 16:01 - 876 6
Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дорогеВчера, 17:18 - 1211 5
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 29042 3
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 1756 2
Кредит без звонков за 5 минут с ТенгоВчера, 10:20 - 459 2
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 29042 3
Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021Вчера, 14:05 - 4421 1
Топ-категории в реестре должников - Опендатабот (инфографика)Вчера, 13:00 - 3426
В Украине могут перенести индексацию пенсий в 2021 годуВчера, 20:00 - 2427 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:01 - 1838
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом37 мин. назад - 27
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1125 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1313
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1810 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3728 11