0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

В МинВОТ отреагировали на "продажу" в Крыму «Массандры»

В МинВОТ отреагировали на "продажу" в Крыму «Массандры»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет инициировать введение национальных санкций против лиц, причастных к “продаже” крымских объектов Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Об этом заявил глава министерства Алексей Резников, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Министерство обратится к международным партнерам с призывом внести причастных в санкционные списки и усилить санкции. Также ведомство инициирует судебное преследование, в частности – в международных судах.

“Все имеющиеся в открытых источниках документы уже у нас. Санкционный пакет уже готовится”, – заявил Резников.

По его словам, продажа винзавода – продолжение незаконной “национализации”, которая началась после оккупации Крыма Россией.

Напомним, что 14 декабря в оккупированном РФ Крыму на так называемом «аукционе» произошло отчуждение «Массандры», которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию «Южный проект», которая является дочерним предприятием Банка «Россия».

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.