В МинВОТ отреагировали на "продажу" в Крыму «Массандры»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет инициировать введение национальных санкций против лиц, причастных к “продаже” крымских объектов Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Об этом заявил глава министерства Алексей Резников, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Министерство обратится к международным партнерам с призывом внести причастных в санкционные списки и усилить санкции. Также ведомство инициирует судебное преследование, в частности – в международных судах.

“Все имеющиеся в открытых источниках документы уже у нас. Санкционный пакет уже готовится”, – заявил Резников.

По его словам, продажа винзавода – продолжение незаконной “национализации”, которая началась после оккупации Крыма Россией.

Напомним, что 14 декабря в оккупированном РФ Крыму на так называемом «аукционе» произошло отчуждение «Массандры», которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию «Южный проект», которая является дочерним предприятием Банка «Россия».