Adidas думает продать Reebok

Немецкая компания Adidas объявила, что не исключает продажи американского бренда Reebok, который купила в 2006 году.

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas начал оценку стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и вариант, когда Reebok останется частью компании. Решение будет объявлено 10 марта 2021 года, когда будет официально представлена ​​новая стратегия компании», – говорится в пресс-релизе Adidas.

В компании добавили, что в результате плана Muscle Up, который стартовал в 2016 году, Reebok стал прибыльным в 2018 году – на два года раньше, чем планировалось. В 2019-м глобальные продажи выросли на 2% благодаря двухзначному росту на рынке Северной Америки.

Adidas купил Reebok за $3,6 млрд в 2006 году, чтобы расширить свое присутствие на американском рынке. По мнению аналитиков, план не оправдал ожиданий, пишет Wall Street Journal. Adidas удалось улучшить бизнес Reebok, но рост его продаж отставал от Adidas, что негативно влияло на прибыльность группы.

В 2016 году генеральный директор Adidas Каспер Рорштед запустил план Muscle Up, в рамках которого десятки магазинов Reebok в США были закрыты для снижения издержек. План оказался успешным. По оценкам аналитиков, Adidas сможет продать Reebok за несколько миллиардов долларов.