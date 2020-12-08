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Единовременное пособие работодателю (пошаговая инструкция, необходимые документы)

Единовременное пособие работодателю (пошаговая инструкция, необходимые документы)

Правительство приняло решение поддержать инициативу Президента Украины о выплате единовременной материальной помощи работодателям, которые могут лишиться дохода из-за карантина.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

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Получение помощи регламентируется Порядком предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, расчета ее размера, взыскания, возврата неиспользованной ее суммы, с которым вы можете ознакомиться на сайте государственной службы занятости.

Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи. Юридические лица (работодатели), которые используют труд наемных работников. Важно: основной вид экономической деятельности таких работодателей не входит в Перечень видов экономической деятельности, по которым проводятся ограничительные противоэпидемические меры, определенный Кабинетом министров Украины.

Как подать необходимые для получения единовременного пособия документы. Юридические лица (работодатели) могут подать пакет документов одним из способов:

  • Непосредственно в центр занятости;
  • На электронный адрес центра (сканированные копии). Пакет документов можно подать в центр занятости до 21 декабря 2020 г. включительно.

Перечень необходимых документов:

  • заявление по форме согласно приложению 1 Порядка;
  • копия приказа о сокращении или возможном сокращении продолжительности рабочего времени;
  • копия ведомостей о наемных работниках по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

Пошаговая инструкция по получению такого пособия. Бланк заявления здесь.

Бланк ведомости о наемных работниказ здесь. Электронные ящики центров занятости здесь.

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По материалам Finance.UA
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