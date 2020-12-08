Единовременное пособие работодателю (пошаговая инструкция, необходимые документы)

Правительство приняло решение поддержать инициативу Президента Украины о выплате единовременной материальной помощи работодателям, которые могут лишиться дохода из-за карантина.
Об этом сообщает Государственный центр занятости.
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Получение помощи регламентируется Порядком предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, расчета ее размера, взыскания, возврата неиспользованной ее суммы, с которым вы можете ознакомиться на сайте государственной службы занятости.
Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи. Юридические лица (работодатели), которые используют труд наемных работников. Важно: основной вид экономической деятельности таких работодателей не входит в Перечень видов экономической деятельности, по которым проводятся ограничительные противоэпидемические меры, определенный Кабинетом министров Украины.
Как подать необходимые для получения единовременного пособия документы. Юридические лица (работодатели) могут подать пакет документов одним из способов:
Перечень необходимых документов:
Пошаговая инструкция по получению такого пособия. Бланк заявления здесь.
Бланк ведомости о наемных работниказ здесь. Электронные ящики центров занятости здесь.
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