Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов

В концерне “Укроборонпром” проводят анализ процессов, которые привели к фактической потере заказов государственным авиастроительным предприятием “Антонов”.

Об этом заявил новоназначенный генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс-конференции на тему “Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса”.

“Сейчас мы проводим глубокий анализ тех процессов, которые стали препятствиями для того, чтобы раньше получить заказ и начать его выполнять”, – подчеркнул он.

По словам Гусева, перед концерном стоит насущная проблема – загрузить предприятия заказами, в первую очередь государственными.

“Что касается выполнения контрактов по “Антонову”, сегодня у меня планируется рабочая встреча с исполняющим обязанности генерального директора “Антонова”. Нам очень важно загрузить предприятие “Антонов” заказами, в первую очередь для нужд украинских государственных заказчиков. И мы настроены на то, чтобы двигаться динамично, чтобы и государственные заказчики вовремя размещали свои заказы, и предприятия Укроборонпрома вовремя выполняли”, – подчеркнул он.

В ноябре 2020 года в публичную плоскость вышел конфликт между Укроборонпромом и предприятиями авиаотрасли, которые были включены в его состав в 2015 году, а также профессиональными объединениями отрасли.

Так, профессиональные объединения авиаотрасли – Ассоциация «Укравиапром», Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины – выразили обеспокоенность по поводу очередной смены руководителя на ГП «Антонов», а также формы управления предприятием. Об этом, в частности, говорилось в письме объединений в адрес Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова.