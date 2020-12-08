0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 223 0

Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов

Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов

В концерне “Укроборонпром” проводят анализ процессов, которые привели к фактической потере заказов государственным авиастроительным предприятием “Антонов”.

Об этом заявил новоназначенный генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс-конференции на тему “Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса”.

“Сейчас мы проводим глубокий анализ тех процессов, которые стали препятствиями для того, чтобы раньше получить заказ и начать его выполнять”, – подчеркнул он.

По словам Гусева, перед концерном стоит насущная проблема – загрузить предприятия заказами, в первую очередь государственными.

“Что касается выполнения контрактов по “Антонову”, сегодня у меня планируется рабочая встреча с исполняющим обязанности генерального директора “Антонова”. Нам очень важно загрузить предприятие “Антонов” заказами, в первую очередь для нужд украинских государственных заказчиков. И мы настроены на то, чтобы двигаться динамично, чтобы и государственные заказчики вовремя размещали свои заказы, и предприятия Укроборонпрома вовремя выполняли”, – подчеркнул он.

В ноябре 2020 года в публичную плоскость вышел конфликт между Укроборонпромом и предприятиями авиаотрасли, которые были включены в его состав в 2015 году, а также профессиональными объединениями отрасли.

Так, профессиональные объединения авиаотрасли – Ассоциация «Укравиапром», Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины – выразили обеспокоенность по поводу очередной смены руководителя на ГП «Антонов», а также формы управления предприятием. Об этом, в частности, говорилось в письме объединений в адрес Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.