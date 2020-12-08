Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов

В концерне “Укроборонпром” проводят анализ процессов, которые привели к фактической потере заказов государственным авиастроительным предприятием “Антонов”.
Об этом заявил новоназначенный генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс-конференции на тему “Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса”.
“Сейчас мы проводим глубокий анализ тех процессов, которые стали препятствиями для того, чтобы раньше получить заказ и начать его выполнять”, – подчеркнул он.
По словам Гусева, перед концерном стоит насущная проблема – загрузить предприятия заказами, в первую очередь государственными.
“Что касается выполнения контрактов по “Антонову”, сегодня у меня планируется рабочая встреча с исполняющим обязанности генерального директора “Антонова”. Нам очень важно загрузить предприятие “Антонов” заказами, в первую очередь для нужд украинских государственных заказчиков. И мы настроены на то, чтобы двигаться динамично, чтобы и государственные заказчики вовремя размещали свои заказы, и предприятия Укроборонпрома вовремя выполняли”, – подчеркнул он.
В ноябре 2020 года в публичную плоскость вышел конфликт между Укроборонпромом и предприятиями авиаотрасли, которые были включены в его состав в 2015 году, а также профессиональными объединениями отрасли.
Так, профессиональные объединения авиаотрасли – Ассоциация «Укравиапром», Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины – выразили обеспокоенность по поводу очередной смены руководителя на ГП «Антонов», а также формы управления предприятием. Об этом, в частности, говорилось в письме объединений в адрес Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дорогеВчера, 17:18 - 1418 7
Достаточно ли ФЛПам пособия в размере 8 тыс. гривен (опрос)Вчера, 16:01 - 951 6
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 37452 4
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 2029 4
Единовременное пособие работодателю (пошаговая инструкция, необходимые документы)3 ч. назад - 348 2
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 37452 4
Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021Вчера, 14:05 - 4464 2
В Украине могут перенести индексацию пенсий в 2021 годуВчера, 20:00 - 2809 1
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 2029 4
Скончался один из богатейших банкиров мираВчера, 15:50 - 1859
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом2 ч. назад - 143
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1136 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1328
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1831 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3746 11