"Укравтодор" намерен открыть новый мост через Старый Днепр в Запорожье до Нового года

Новый мост в Запорожье, ведущий с жилмассива Бабурка на остров Хортица через реку Старый Днепр, успешно прошел испытания нагрузкой 13 декабря, что позволяет открыть его уже до Нового года.
Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог, на первом этапе испытаний на мост выехали шесть грузовиков весом по 36 тонн каждый, останавливаясь в контрольных точках для проведения замеров.
На втором этапе на мост выехали восемь грузовиков, измерялась нагрузка в статике. Показатель прогиба крайних пролетов составил 11 мм при допустимых 12 мм, средних пролетов — 8 мм при допустимых 9 мм.
“Просадка под нагрузкой прошла исключительно в пределах государственных строительных норм. Расхождение не превышает ошибки измерения. Успешные испытания позволяют уже в декабре открыть первый проезд на мосту с Бабурки на Хортицу”, — прокомментировал результаты испытаний руководитель “Укравтодора” Александр Кубраков.
Как сообщил он на своей странице в Facebook, параллельно ведутся работы на вантовом мосту через основное русло Днепра.
“Работы на нем в Кривой бухте в самом разгаре. В январе самый мощный в Европе плавучий кран LK-600 будет устраивать конструкции вантового моста на временные опоры”, — анонсировал глава агентства.
Кроме того, Кубраков сообщил, что лично поднимался на лифте на 166-метровый пилон будущего моста, и опубликовал сделанные оттуда фото.
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