FlixBus открыл продажу билетов через Privat24

FlixBus, крупнейший европейский оператор автобусных перевозок, объявил о начале сотрудничества с ПриватБанком.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как купить билет. С сегодняшнего дня все билеты FlixBus можно купить в мобильном приложении и через веб-интерфейс Privat24, а также в кассах банка и через терминалы самообслуживания.

С помощью билетных сервисов банка можно забронировать любые рейсы FlixBus по всему миру (это 34 страны Европы, а также Турция и США).

После оплаты клиент получит билет на электронную почту пассажира, также он будет доступен в приложении Privat24.

Купленный таким образом билет можно сразу использовать для посадки в автобус, его не обязательно распечатывать и не нужно обменивать в кассе.

Через ПриватБанк можно приобрести билеты на рейсы FlixBus с пересадками (хотя такие билеты пока недоступны в мобильной версии Privat24). Это дает пассажиру возможность доехать до городов, где нет рейсов с прямым сообщением. На практике это означает, что украинские пассажиры смогут доехать в комфортном автобусе в большинство стран Европы через крупные транспортные хабы FlixBus в Польше (Варшава, Краков), Чехии (Прага) и Германии (Берлин).

Сервис по продаже автобусных билетов ПриватБанка был запущен в 2010 году, и сегодня им ежедневно пользуются тысячи клиентов. Билеты можно купить через 13 000 терминалов или в одном из 2500 отделений банка по всей Украине. Всего с апреля 2017 года, когда банк перезапустил продажу автобусных билетов, услугой воспользовались уже более 460 тысяч человек.

Справка Finance.ua:

FlixMobility – всемирный оператор путешествий, который предлагает удобный и экологичный способ путешествовать через свои бренды FlixBus, FlixTrain и FlixCar.

FlixBus вышел на украинский рынок в июне 2019 года, и сегодня нарастил свою сеть до 14 линий с Украиной. Автобусы FlixBus доступны для жителей 12 областей Украины: Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

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