Межбанк: гривна начала неделю с укрепления позиций

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,92 / 27,94 UAH/USD.

К 10:30 курс безналичного доллара пошел на снижение и подобрался к уровням 27,91 / 29,93 UAH/USD. Всего через десять минут еще немного потерял в цене: 27,89 / 27,91 UAH/USD.

А по состоянию на 11:05 доллар и вовсе достиг уровня 27,86 / 27,88 UAH/USD.

После обеда котировки довольно быстро продолжили снижаться. Уже к 15:00 котировки остановились у отметок 27,84 /27,85 грн за доллар. И с такими показателями продержались до вечера.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,84/ 27,85

евро – 33,85 / 33,86

Курсы валют на Межбанке

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