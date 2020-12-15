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Инженеры разработали молекулярный датчик для смартфонов

Инженеры разработали молекулярный датчик для смартфонов

Фантастические фильмы демонстрируют передовые технологии сбора и анализа разнообразной информации о человеке. Не менее современную технологию подготовила немецкая компания, разработавшая датчик для проведения полноценного молекулярного анализа с помощью смартфона.

Смартфоны с трикодерами уже не раз появлялись на разных выставках, но все они были слишком большими. Но разработка немецкой компании Trinamix как раз отличается от всех аналогов размером: датчик будет находиться внутри телефона и окажется не больше размера модуля камеры.

Работа инфракрасного спектроскопического датчика основана на технологии Qualcomm AI Engine для обработки захваченных молекулярных данных. Это позволит решать целый ряд проблем: от сканирования тела для получения оптимальных рекомендаций по уходу за кожей и рациона до обнаружения поддельных тканей и любых других продуктов.

Ключевой особенностью технологии называется ее универсальность, ведь для получения новых функций нужно будет всего лишь обновить прошивку. Дополнительно заявлена ​​способность определять состав различных пластмасс, измерять уровень кофеина и влаги в кофейных зернах, а также процентное соотношение белков, жиров и углеводов в продуктах питания.

Пока разработка еще не завершена, а финальная версия устройства не готова. Коммерческое использование запланировано на четвертый квартал 2021 года, но сначала производители смартфонов должны интегрировать датчик в свои устройства. Стоимость миниатюрного трикодера пока не объявлена.

По материалам Телеканал 24
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