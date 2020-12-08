Восемь тысяч каждому: в интернете мошенники «выплачивают» карантинные деньги

В киберполиции предупреждают граждан, что мошенники в Интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен.
Об этом информирует пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
С начала декабря 2020 года в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.
Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такое пособие может получить каждый.
Как “разводят”. На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.
Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста за оформление заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т.д. В основном для этого используют встроенный чат-бот.
После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.
Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:
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