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В Крыму "с молотка" ушел один из крупнейших винодельческих комбинатов Европы

В Крыму "с молотка" ушел один из крупнейших винодельческих комбинатов Европы

Акции и имущество винодельческого завода “Массандра” купило на электронном аукционе ООО “Южный проект” за 5,3 млрд рублей (свыше 72,6 млн долларов).

Акции одного из крупнейших винодельческих комбинатов Европы приобрела дочерняя компания банка “Россия”, который связывают с Владимиром Путиным. Торги проходили 14 декабря 2020 года и в 11:02 ООО “Южный проект” предложил наибольшую цену лота №1, а именно 5 млрд 327 млн 177 тыс. 370 рублей ноль копеек.

“Массандра” расположена на 220 земельных участках, их общая площадь составляет 104,8424 га. Количество работников комбината насчитывает 2822 человека.

Напомним, что 14 октября “депутаты” подконтрольного РФ так называемого парламента оккупированного Крыма заочно проголосовали за приватизацию “Массандры” до конца этого года. На продажу выставили 100% акций и все имущество предприятия.

Напомним, что украинский государственный концерн “Национальное производственно-аграрное объединение “Массандра” был одним из самых известных и крупнейших производителей вина в Европе. “Массандра” была основана в 1894 году князем Львом Голицыным.

По материалам Вголос
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