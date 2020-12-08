Скончался один из богатейших банкиров мира

В Бразилии 11 декабря скончался один из богатейших людей страны, банкир и филантроп Джозеф Якуб Сафра.
Банкир скончался на 82-м году жизни по естественным причинам, сообщает издание Veja со ссылкой на заявление семьи.
Джозеф Сафра родился в 1938 году в Ливане и эмигрировал в Бразилию в 1960-х, чтобы продолжить бизнес своего отца, заложив прочный фундамент Grupo Safra, более известного в Бразилии как Banco Safra.
Финансовая династия Сафра зародилась в Сирии еще во времена Османской империи. К началу XX века Сафра превратились в самый известный Банкирский дом империи.
После поражения Турции в Первой мировой войне отец Джозефа Сафра перебрался в Ливан, который перешел под патронат Франции. В Бейруте Сафра стали основными банкирами для сефардов — евреев-переселенцев с Иберийского полуострова.
Однако после Второй мировой войны Сафра покинули Ливан и перебрались в Бразилию.
Forbes оценивает состояние Джозефа Сафры в $23,2 млрд, называя владельца Banco Safra «самым богатым в мире банкиром» и самым богатым бразильцем. В последнем рейтинге Forbes миллиардеров мира Сафра, которому принадлежала также половина производителя бананов Chiquita Brands International, занял 39 место.
Bloomberg оценивает состояние Джозефа Сафры в $17,6 млрд, что делало его вторым среди богачей Бразилии — больше денег только у Хорхе Пауло Леманна ($23,7 млрд).
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