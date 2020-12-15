В Украине в этом году уже ликвидированы 14 банков (список)

В 2020 году завершилась ликвидация 14 неплатежеспособных учреждений.
Об этом заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.
“Всего за период кризиса ликвидировано уже 48 банков – исключены из реестра, из них 14 банков были исключены в течение этого года. Еще 20 банков полностью завершили продажу активов. Сейчас утвержден ликвидационный баланс, то есть банков, в которых ничего уже не осталось, 68», – сказала она.
В 2020 году были окончательно ликвидированы следующие банки: банк «Киев», банк «Юнисон», Укрбизнесбанк, банк «ТК Кредит», банк «Хрещатик», Кредитпромбанк, Авант-Банк, БГ Банк, Фортуна-банк, Легбанк, Экспобанк, Городской коммерческий банк, банк «Демарк», Грин Банк.
Почти три десятка банков еще ликвидируются.
“Еще в 28 банках у нас продолжается процедура ликвидации. 8 из них находятся на завершающей стадии. Думаю, в течение I-II кварталов мы их завершим. И только три банка находятся в активной стадии ликвидации. Это Родовид Банк, ВТБ Банк и банк «Аркада», который мы получили только в этом году», – отметила она.
В течение 2021 года будет завершена ликвидация ВТБ Банка, который уже два года ликвидируется.
«В ВТБ Банке мы уже выплатили четвертую очередь кредиторов – полностью вернули средства, и начали выплаты – 20% выплатили – кредиторам седьмой очереди, это юридические лица», – сказала она.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"Вчера, 11:29 - 5404 40
Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"Вчера, 08:12 - 71139 13
Vodafone второй раз за год поднимает стоимость тарифовВчера, 16:45 - 14067 7
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг странВчера, 20:00 - 677 3
ТОП-10 самых популярных электромобилей в УкраинеВчера, 08:01 - 1187 3
Vodafone второй раз за год поднимает стоимость тарифовВчера, 16:45 - 14067 7
Выплату пенсий и денежной помощи хотят упроститьВчера, 16:00 - 9349 1
Банковские счета пенсионеров будут проверять3 ч. назад - 5630 1
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"Вчера, 11:29 - 5404 40
Межбанк: рынок получил девальвационный стрессВчера, 18:05 - 2229 1
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)Вчера, 12:10 - 463
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 2022
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1500 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1654
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2251 1