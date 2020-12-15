В Украине в этом году уже ликвидированы 14 банков (список)

В 2020 году завершилась ликвидация 14 неплатежеспособных учреждений.

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

“Всего за период кризиса ликвидировано уже 48 банков – исключены из реестра, из них 14 банков были исключены в течение этого года. Еще 20 банков полностью завершили продажу активов. Сейчас утвержден ликвидационный баланс, то есть банков, в которых ничего уже не осталось, 68», – сказала она.

В 2020 году были окончательно ликвидированы следующие банки: банк «Киев», банк «Юнисон», Укрбизнесбанк, банк «ТК Кредит», банк «Хрещатик», Кредитпромбанк, Авант-Банк, БГ Банк, Фортуна-банк, Легбанк, Экспобанк, Городской коммерческий банк, банк «Демарк», Грин Банк.

Почти три десятка банков еще ликвидируются.

“Еще в 28 банках у нас продолжается процедура ликвидации. 8 из них находятся на завершающей стадии. Думаю, в течение I-II кварталов мы их завершим. И только три банка находятся в активной стадии ликвидации. Это Родовид Банк, ВТБ Банк и банк «Аркада», который мы получили только в этом году», – отметила она.

В течение 2021 года будет завершена ликвидация ВТБ Банка, который уже два года ликвидируется.

«В ВТБ Банке мы уже выплатили четвертую очередь кредиторов – полностью вернули средства, и начали выплаты – 20% выплатили – кредиторам седьмой очереди, это юридические лица», – сказала она.