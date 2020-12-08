Из всех видов топлива за год подорожал только сжиженный газ

С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа, который вырос в цене на 9,8%, до 12,81 грн за 1 л.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В ноябре 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 23,12 грн за 1 л (на 15,9% меньше, чем в ноябре 2019 года); бензина А-95 – 24,27 грн за 1 л (на 15,2% меньше); дизельного топлива – 23,33 грн за 1 л (на 16,3% меньше). Сжиженный газ с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года подорожал на 9,8%, до 12,81 грн за 1 л.

Напомним, потребительские цены в ноябре 2020 года против октября 2020 года увеличились на 1,3%; против декабря 2019 года они выросли на 4,1%, против ноября 2019 года – на 3,8%. В целом за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.