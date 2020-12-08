Правительство увеличило "ковидный" фонд на 6 миллиардов

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов из госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Министерство финансов.
“14 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, прогнозируемой до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.
По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается провести сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год.
Напомним, по состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы – 45,5 млрд гривен.
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