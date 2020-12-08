Роботы не болеют: новый источник дохода во время локдауна

Карантинные ограничения сильно ударили по многим сферам бизнеса. Люди заинтересованы в дополнительных источниках дохода. В то же время, необходимость в снижении численности контактов увеличила спрос на автоматизацию, и дала толчок развитию робототехники. Настало идеальное время для торговых советников. Пока многие сидят дома на карантине, есть возможность освоить новый вид заработка, не подверженный кризису — автоматический трейдинг на финансовых рынках.

Характеристики ITAPROFIT

Торговый робот ITAPROFIT позволяет полностью или частично автоматизировать заработок на бирже. Советник Форекс основан на алгоритме, и в этом заключается его основное преимущество. Большинство начинающих инвесторов и трейдеров не имеют четко сформулированной стратегии, часто действуют интуитивно и под воздействием эмоций. Алгоритмический трейдинг устраняет психологический фактор влияния на результаты ваших сделок.

Мультивалютный робот ITAPROFIT работает в сотни раз быстрее человека. Соответственно, он может генерировать очень большое количество ордеров на покупку или продажу финансовых активов. Поэтому для торговли с роботом необходимо установить терминал Metatrader 5. Это самая популярная бесплатная программа с широким и доступным функционалом, которую используют трейдеры по всему миру.

Робот для биржевой торговли также защищает своего владельца от убытков при помощи ордера стоп-лосс, и помогает прогнозировать прибыть с помощью команды тейк-профит. Каждый пользователь имеет возможность наблюдать в личном кабинете за результатами работы ITAPROFIT. Вам необязательно иметь опыт в трейдинге, важным нюансам вы можете обучиться уже в процессе.

Мультивалютный робот: что это?

ITAPROFIT является мультивалютным, то есть он позволяет вам зарабатывать на международном валютном рынке, используя одновременно несколько валютных пар с прямыми и обратными котировками.

На каждую валютную пару в ITAPROFIT предусмотрено несколько торговых стратегий.

Помимо этого, мультивалютный робот ITAPROFIT имеет ряд других стратегий, которые включаются/выключаются на основании поведения валютного рынка.

Советник Форекс ITAPROFIT не позволяет делать личные, часто необъективные выводы, касающиеся ситуации на валютном рынке, ведь именно неопытность и незнания приводят трейдера к негативным последствиям финансовых сделок. Торговый робот ITAPROFIT исполняет сигналы строго в рамках вышеназванных стратегий.

Разумеется, стратегия должна быть разработана, запрограммирована и протестирована в безопасных условиях, прежде чем вы сможете использовать ее в реальной рыночной ситуации.

Эффективность стратегии оценивается по нескольким критериям:

уровень просадки торгового счета;

динамика прироста депозита;

соответствие ожидаемой доходности.

Алгоритм торгового робота записан на языке программирования. Благодаря этому советника можно тестировать на исторических данных, корректировать и улучшать его работу. Стратегии постоянно оптимизируются, поэтому робот ITAPROFIT — это живой организм.

Важно понимать, что нет такого робота, который способен обеспечить стабильную прибыль в течение долгого времени. Рынок переменчив, он находится под воздействием множества фундаментальных факторов. Соответственно, работу советника необходимо постоянно контролировать. Например, если вы решили скачать советник Форекс бесплатно, вы будете лишены технической поддержки. Поэтому лучше торговый робот купить, тогда вы будете иметь возможность качественного обслуживания в долгосрочной перспективе.

Критерии лучшего советника для торговли

Если вы решили начать зарабатывать с помощью робота на финансовых рынках, при выборе рекомендуется обратить внимание на следующие критерии:

1. Результаты тестирования, подтверждающие уровень доходности робота, должны быть предоставлены разработчиками. Всегда проверяйте эффективность помощника в трейдинге без риска для реальных денег: используйте демо-счет.

2. Для участников торговли на валютном рынке имеют значение настройки по умолчанию, которые избавляют от необходимости разбираться в языке программирования. ITAPROFIT полностью настроен и готов к работе.

3. Всегда обращайте внимание на данные относительно просадки на балансе торгового счета. Чем ниже просадка, тем меньше риск потери. Просадка по валюте на стратегию ITAPROFIT всего 5%, после этого включается лок (замок) и стратегия его раскрытия.

ITAPROFIT отзывы подтверждают: мультивалютный робот Форекс полностью соответствует критериям надежности и безопасности, а значит, подходит для применения даже начинающим трейдерам или инвесторам без опыта.