Раздел имущества при разводе (объяснение юристов)

Брачный договор можно составить не только находясь в браке, но и даже во время бракоразводного процесса.

В декабре 2020 года украинцы начали чаще интересоваться вопросом раздела совместно нажитого имущества. Видимо, карантин и совместную изоляцию выдерживают не все.

Когда можно делить. Как рассказали юристы, раздел общего имущества супругов может быть осуществлен во время брака, в процессе расторжения, а также после него.

Согласно нормам Семейного Кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (обучение, уход за детьми, болезнь и т.п.) не имел самостоятельного заработка (дохода).

Раздел имущества супругов может быть осуществлен в добровольном или судебном порядке.

“Принцип равенства долей применяется независимо от того, осуществляется разделение в судебном или внесудебном порядке”, – заметила руководитель практики решения споров, адвокат Gracers Law Firm Людмила Куса.

Добровольный раздел. Добровольный порядок применяется, если супруги договорились по определению долей каждого из них в праве на имущество, приобретенного во время брака, а также пришли к согласию относительно конкретного раздела имущества в соответствии с этими частями.

Семейное законодательство устанавливает специальную форму только для договора о разделе недвижимого имущества супругов.

“В соответствии с нормами Семейного Кодекса, договор о разделе жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества должен быть нотариально удостоверенный. Гражданский кодекс предусматривает также государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с недвижимостью, которые распространяются также на сделки с участием супругов”, – рассказала нам Людмила Куса.

Через суд. Если между супругами все же возникает спор относительно размера принадлежащих им долей, порядка или способа раздела общего имущества, то в данном случае необходимо обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением.

При этом суд при решении спора принимает во внимание интересы жены, мужа, детей и другие обстоятельства, имеющие существенное значение. Но необходимо помнить, что судебный спор может затянуться на долгие месяцы.

Не подлежат разделу: имущество, приобретенное одним из супругов до брака или полученное им в период совместного проживания в наследство, по договору дарения и т.п., а также вещи индивидуального пользования.

“Согласно законодательству, расторжение брака не прекращает режима общей совместной собственности имущества. При этом исковая давность к спорам о разделе общей совместной собственности супругов не применяется, в результате чего обращение к суду не ограничено во времени”, – заметил управляющий партнер АО “Лещенко, Дорошенко и партнеры”, адвокат Александр Лещенко.