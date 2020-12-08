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Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дороге

Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дороге

Глава Госагентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков объявил о передаче Нацполиции Украины первых 30 мобильных станций техосмотра автомобилей на основе модели Renault Master.

Переданные Нацполиции автомобили смогут проверять техническое состояние транспортных средств на украинских дорогах при любых погодных условиях.

Специализированные Renault Master оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером.

Машины также укомплектованы следующим оборудованием:

  • прибором для определения светопропускания стекла (тонировка);
  • шумомером;
  • измерителем параметров света фар;
  • дымомером и газоанализатором;
  • измерителем люфта руля;
  • комплектом поворотных устройств для фур;
  • измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.

Особое внимание обещают уделить «королям адского ксенона».

«Специальные автомобили будут проверять техническое состояние транспортных средств на автодорогах – измерять уровень задымления, повороты фур, параметры фар. Проверки будут касаться не только грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси», – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Первая партия мобильных станций техосмотра состоит из 30 автомобилей суммарной стоимостью 60 млн грн, которые будут распределены по регионам Украины. Автомобили закуплены в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения, которая финансируется из дорожного фонда.

По материалам ITC.ua
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