Тариф за транспортировку газа в Киеве вырастет

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила очередные проекты постановлений по новым тарифам для операторов газораспределительных сетей (облгазов) с января 2021 года, пишет 100realty.ua.
Повысить тарифы предлагается 43 газораспределительным компаниям во всех регионах страны. По этим проектам в среднем стоимость распределения газа с 2021-го может вырасти в 1,7 раза.
Данное решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Цена же на газ формируется на рыночных принципах. Поэтому потребители могут свободно выбрать себе подходящий тариф у любого поставщика.
Стоимость услуг облгазов будет существенно отличаться в зависимости от региона. В Киеве она составит – 0,4 грн за 1 куб. м в месяц (с НДС).
Ранее сообщалось, что в апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.
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