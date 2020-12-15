Тариф за транспортировку газа в Киеве вырастет

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила очередные проекты постановлений по новым тарифам для операторов газораспределительных сетей (облгазов) с января 2021 года, пишет 100realty.ua.

Повысить тарифы предлагается 43 газораспределительным компаниям во всех регионах страны. По этим проектам в среднем стоимость распределения газа с 2021-го может вырасти в 1,7 раза.

Данное решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Цена же на газ формируется на рыночных принципах. Поэтому потребители могут свободно выбрать себе подходящий тариф у любого поставщика.

Стоимость услуг облгазов будет существенно отличаться в зависимости от региона. В Киеве она составит – 0,4 грн за 1 куб. м в месяц (с НДС).

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.

Справка Finance.ua:

В следующем году в Украине увеличится стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона. Об этом сообщил представитель Союза потребителей коммунальных услуг, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Олег Попенко. По его словам, рост тарифов на газ уже произошел, а транспортировка подорожала на 100%.