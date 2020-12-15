Сколько миллиардов потерял госбюджет из-за налоговых льгот за последние 9 лет

В течение 2010-2019 годов государственный бюджет из-за предоставления налоговых льгот предпринимателям недополучил 776,8 млрд грн налоговых поступлений. Местные бюджеты – 49,9 млрд грн.

Суммы посчитали в ценах 2019 года, говорится в результатах исследования Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

“Через предоставление налоговых льгот власть пытается поддержать отдельные отрасли экономики или предприятия. В то же время в Украине не сформирован перечень правил и принципов их предоставления. А главное – нет оценки социально-экономического влияния предоставления льгот и того, какие именно предприятия больше всего выиграют от их внедрения”, – говорят аналитики.

Они убеждены, что налоговые льготы предоставляются не по принципу поддержки инновационных отраслей, а тем сферам, которые имеют самое большое лобби в парламенте.

“Кроме того, льготы используют как инструмент торга для голосования за важные правительственные законопроекты, например, законы о государственном бюджете. В частности, за последние 5 лет 75% всех льгот принято именно в “бюджетный период”“, – говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что эти цифры учитывают лишь официальную статистику налоговых органов и не учитывают ряд скрытых инструментов льготного налогообложения. Речь идет о временных стимулирующих ставках по рентной плате для новых месторождений, специальном режиме налогообложения для аграрного сектора, использовании крупным бизнесом упрощенной системы минимизации налогов.