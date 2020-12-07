Межбанк: доллар начал неделю с потери позиций

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,92 / 27,94 UAH/USD.
К 10:30 курс безналичного доллара пошел на снижение и подобрался к уровням 27,91 / 29,93 UAH/USD. Всего через десять минут еще немного потерял в цене: 27,89 / 27,91 UAH/USD.
А по состоянию на 11:05 доллар и вовсе достиг уровня 27,86 / 27,88 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,92 / 27,94
евро – 33,86 / 33,89
Курсы валют на Межбанке
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