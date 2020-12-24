Куда украинцы ездили на заработки: самые популярные направления трудовой миграции в 2020

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи человек, сообщили в Государственном центре занятости.

Больше всего украинцев в этом году уехало работать в такие страны:

Кипр (12,3 тысячи человек)

Польша (4,7 тыс. человек);

Либерия (1,9 тыс. человек);

Панама (1,8 тыс. человек);

Маршалловы Острова (1,8 тыс. человек);

Бельгия (1,6 тыс. человек).

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В Государственном центре занятости сообщили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию выехали на работу 79 человек.

Крупнейшие потоки трудовых миграций в 2019: Польша (14,2 тысячи человек), Кипр (10,7 тысячи человек), Германия (5 тысяч человек), Великобритания (4,3 тысячи человек), Греция (4 тысячи человек), Чехия (3,3 тысячи человек), Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).