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Куда украинцы ездили на заработки: самые популярные направления трудовой миграции в 2020

Куда украинцы ездили на заработки: самые популярные направления трудовой миграции в 2020

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи человек, сообщили в Государственном центре занятости.

Больше всего украинцев в этом году уехало работать в такие страны:

  • Кипр (12,3 тысячи человек)
  • Польша (4,7 тыс. человек);
  • Либерия (1,9 тыс. человек);
  • Панама (1,8 тыс. человек);
  • Маршалловы Острова (1,8 тыс. человек);
  • Бельгия (1,6 тыс. человек).

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В Государственном центре занятости сообщили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию выехали на работу 79 человек.

Крупнейшие потоки трудовых миграций в 2019: Польша (14,2 тысячи человек), Кипр (10,7 тысячи человек), Германия (5 тысяч человек), Великобритания (4,3 тысячи человек), Греция (4 тысячи человек), Чехия (3,3 тысячи человек), Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).

По материалам Радио Свобода
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