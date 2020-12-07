Пособие для ФЛП: «Дія» получила свыше 5 тысяч заявок

На портале “Дія” за 10 часов зарегистрировали уже более пяти тысяч заявок на единовременное денежное пособие для ФЛП и наемных работников.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.

“За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек”, – написал Шмыгаль.

С сегодняшнего дня есть возможность оформить заявку на разовую выплату 8 тыс. гривен материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям, если их сфера деятельности подпадает под остановку работы из-за карантина, через приложение или сайт “Дія”.

Справка Finance.ua:

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429. Закон поддержали 297 парламентариев. Позже закон подписал и президент Владимир Зеленский.