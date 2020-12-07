Двенадцать банков получили 11 млрд грн рефинанса

В пятницу НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет).

На аукционах 11 декабря 12 банков получили суммарно 11,11 млрд грн рефинансирования НБУ.

Из них один банк получил 87,9 млн грн рефинанса сроком до 84 дней по процентной ставке 6% годовых, а 11 банков – 11,014 млрд грн сроком на 5 лет под 6% годовых.

Напомним, на аукционе 4 декабря шесть банков получили 997,7 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 6% годовых.

Из них больше всего получил Укрэксимбанк – 500 млн грн.

На аукционах 13 ноября 16 банков получили суммарно 16,6 млрд грн рефинансирования НБУ.

Из них четыре банка получили 431 млн грн короткого рефинанса (на 84 дня), а 12 банков – 16,15 млрд грн сроком на 5 лет под 6% годовых.

В частности Укрэксимбанк получил почти 11 млрд грн рефинанса НБУ.