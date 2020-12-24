Тарифы на газ в 2021 (инфографика)

С 1 января 2021 года возрастут тарифы на транспортировку газа. В то же время некоторые поставщики предложили тарифные планы на отопительный сезон. Какая будет цена на газ и как сменить поставщика?
Каким будет тариф на газ в 2021 году. Тарифы на газ пересматриваются ежемесячно, и у каждого поставщика они разные. Например, в декабре цена варьируется от 5,95 гривны до 9,05 гривны за кубометр газа.
Однако некоторые компании уже предлагают свои тарифные планы на отопительный сезон 2020-2021. Если подключиться к ним в декабре, то цена будет в пределах 6-7 гривен. Подробнее смотрите в таблице.
Таблица: Экономика24
Самый дешевый тариф предлагает “Галнафтогаз” – 5,99 гривны за кубометр при условии полной предоплаты за прогнозируемый объем потребленного газа в декабре-апреле. Если потребили больше, то придется заплатить уже по рыночной цене. Подключиться к этому тарифному плану можно до 25 декабря.
В “Паливэнерго” и “Аскании Энерджи” (Экономный тариф) сходные условия, но цена немного выше. “Паливэнерго” предлагает тариф 6,22 гривны при подключении до конца года, а “Аскания Энерджи” – 6,49 гривны, если подключитесь до 25 декабря.
Компания “Аскания Энерджи” предлагает альтернативный тарифный план “Прогнозируемый” без обязательной предоплаты. В декабре-апреле можно платить равными частями ежемесячно. Стоимость тарифа – 6,59 гривны при подключении до 25 декабря.
“Нафтогаз” предлагает своим потребителям платить не сразу, а равными частями в течение целого года по тарифу 6,45 гривны за кубометр. Подключиться можно до конца года. Кстати, из пока имеющихся предложений, “Нафтогаз” единственный сохраняет тариф, если потребитель превысил прогнозируемый объем газа.
В Украине уже повысили тарифы 17 облгазов. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН.
Регулятор утвердил следующие тарифы:
“Гадячгаз” – 1,72 грн за куб. м (+ 38,3%);
“Донецкоблгаз” – 1,02 грн за куб. м (+ 31%);
“Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м (+ 44%);
“Кировоградгаз” – 1,60 грн за куб. м (+ 45,6%);
“Коростышевгаз” – 1,75 грн за куб. м (+ 51,4%);
“Лубныгаз” – 2,45 грн за куб. м (+ 50,2%);
“Мариупольгаз” – 1,53 грн за куб. м (+ 28,7%);
“Мелитопольгаз” – 2,18 грн за куб. м (+ 40%);
“Одессагаз” – 0,84 грн за куб. м (+ 6%);
“Полтавагаз” – 1,93 грн за куб. м (+ 43,5%);
“Тернопольгаз” – 2,17 грн за куб. м (+ 52,5%);
“Уманьгаз” – 2,08 грн за куб. м (+ 52%);
“Херсонгаз” – 1,68 грн за куб. м (+ 44%);
“Черкассыгаз” – 0,54 грн за куб. м (+ 11%);
“Кременчуггаз” – 0,39 грн за куб. м (+ 25,6%);
“Шепетовкагаз” – 1,09 грн за куб. м (+ 47,7%);
“Кременецкое УПРГ” – 1,30 грн за куб. м (+ 42,3%).
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