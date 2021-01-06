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Полисы ОСАГО в этом году подорожают на 10-20%

Полисы ОСАГО в этом году подорожают на 10-20%

За год полисы автогражданки в Украине подорожали на 18%. И 2021-й в этом плане тоже не обрадует автомобилистов.

Напомним, ОСАГО – обязательный вид страхования, такой полис должен быть у каждого автовладельца.

По данным января-октября 2019 г. средний платеж по ОСАГО составлял 618 грн, за тот же период текущего – уже 730 грн, то есть показатель увеличился на 18%.

“Такой рост цен (15-20%) прогнозировался ранее и мной, и другими экспертами рынка, в нем нет ничего удивительного – примерно в том же диапазоне (10-15%) средняя стоимость полиса росла и в предыдущие годы”, – рассказал UBR.ua гендиректор ассоциации “Страховой бизнес” Вячеслав Черняховский.

С одной стороны, говорит эксперт, пассажироперевозки автомобильным транспортом упали на 40%, но при этом объемы продаж топлива в пересчете на месяц даже выросли по сравнению с первым кварталом, который карантин почти не затронул.

Эксперт полагает, что рост стоимости полиса вызван тем, что страховщики стали использовать более высокие коэффициенты.

Это оправданно, так как размер средней выплаты тоже неуклонно растет (18,1 тыс. грн по итогам 10 мес. 2019 г. против 19,3 тыс. грн за тот же период 2020 года), и страховые компании должны собирать достаточно денег, чтобы их хватало на выплаты и поддержание операционной деятельности.

Если ситуация с пандемией радикально не ухудшится, считает эксперт, то динамика заключения договоров ОСАГО останется очень близкой к показателям 2020 года, или немного увеличится.

“Причин для резкого уменьшения притока количества автомобилей в страну я не вижу, а контроль за наличием полиса будет только усиливаться. Рост средней стоимости полиса будет эволюционным в зависимости от роста стоимости ремонта, динамики количества ДТП и тяжести их последствий”, – подметил нам Вячеслав Черняховский.

По прогнозу эксперта, в 2021 году можно ожидать рост ценника на ОСАГО в пределах прошлогодних подорожаний – на 10-20%.

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По материалам УБР
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