Степанов развенчал миф о "распиле" госбюджета

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 15 декабря, и министр здравоохранения Максим Степанов призывает поставить медицину в приоритет. При этом он объяснил украинцам, почему этот документ важен для всех, а не только для власти.
Об этом министр рассказал на брифинге.
Он напомнил, что на этой неделе состоится голосование в парламенте за госбюджет на следующий год. По его словам, украинцы часто говорят, что им все равно, их это не касается, поскольку “власть принимает для себя выгодные расчеты, а мы и дальше будем за все платить сами”.
“Это такое мнение, которое есть у украинцев”, – сказал министр и добавил, что госбюджет-2021 важен для здоровья каждого украинца.
Степанова не устраивает нынешний “сбалансированный” проект бюджета, поскольку он считает, что медицина в нем должна быть в приоритете, особенно деньги на врачей:
Степанов обратился к народным депутатам с просьбой учесть важность медиков и поддержать их не на словах, а делом.
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