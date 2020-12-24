Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве

Новогодний стол-2021 обойдется украинцам в 1706 гривен, что на 5,3% больше, чем в прошлом году. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 только на 5,3% и составит 1706,09 грн”, – процитировали в пресс-службе директора Института аграрной экономики, академика НААН Юрия Лупенко.

По его словам, для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата “Оливье” традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% дороже, чем при праздновании Нового 2020 года. Самые дорогие ингредиенты блюда: колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 года уменьшились (кроме моркови), по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат “Селедка под шубой” (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь – 1,81 грн (1 шт.), свекла – 2,17 грн (1 шт.), лук – 1,19 грн (1 шт.), картофель – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты, отметил Юрий Лупенко. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы “Салями” будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019 года), подчеревки копченой – 100 грн (+25%), биток из свинины свежий – 110,0 грн (+33,3 %). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 г. – самое дешевое среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе достигнет 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Юрий Лупенко.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром “Институт аграрной экономики” на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.