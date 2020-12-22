0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

Прогноз курса доллара на 2021 год от аналитиков Oxford Economics

Прогноз курса доллара на 2021 год от аналитиков Oxford Economics

Аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

Инфляция может резко возрасти в начале 2021 года, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты, – говорится в отчете.

Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ будут давить на курс.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше – 28,9 гривны, но в октябре пересмотрели его.

Интересно, что в начале пандемии МВФ был настроен крайне пессимистично относительно экономики Украины. К примеру, на этот год МВФ прогнозировал среднегодовой курс 30 гривен за доллар, хотя гривна ни разу даже не опустилась до 29. Но за 2 месяца до конца года МВФ изменил прогноз на 27,2 гривны.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. Однако в действительности мнения экспертов разнились и они называли средний курс от 27 гривен до 30 гривен за доллар.

В конце 2021 года следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны. Здесь эксперты также давали разные оценки: самые оптимистичные прогнозировали, что гривна завершит следующий год на отметке 27 за доллар, а пессимисты ожидали 31 гривну за доллар.

Основные внешние риски на 2021 год:

  • Возникновение других волн пандемии COVID-19 в мире;

  • Дефицит внешнего финансирования;
  • Выход нерезидентов из ОВГЗ;
  • Усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины.

Среди внутренних угроз эксперты выделяют:

  • Значительный рост дефицита государственного бюджета;
  • Сохранение высокого уровня коррупции;
  • Падение гривны;
  • Рост безработицы и инфляции.

Какой доллар заложили в бюджете-2021. Курс гривны заложен на уровне 29,1 за доллар. Заметьте, что из всех прогнозов этот наиболее пессимистичный.

Почему же правительство так недооценивает гривну? Ведь и в этом году с курсом не угадали. В первой версии бюджета-2020 курс был заложен на уровне 27 за доллар, хотя первые два месяца до пандемии курс был близок к 24. В обновленном бюджете-2020 заложили среднегодовой курс на уровне 29,5, тогда как гривна ни разу даже не опустилась до 29 грн/долл.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.