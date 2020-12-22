Прогноз курса доллара на 2021 год от аналитиков Oxford Economics

Аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
Инфляция может резко возрасти в начале 2021 года, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты, – говорится в отчете.
Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ будут давить на курс.
МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше – 28,9 гривны, но в октябре пересмотрели его.
Интересно, что в начале пандемии МВФ был настроен крайне пессимистично относительно экономики Украины. К примеру, на этот год МВФ прогнозировал среднегодовой курс 30 гривен за доллар, хотя гривна ни разу даже не опустилась до 29. Но за 2 месяца до конца года МВФ изменил прогноз на 27,2 гривны.
Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. Однако в действительности мнения экспертов разнились и они называли средний курс от 27 гривен до 30 гривен за доллар.
В конце 2021 года следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны. Здесь эксперты также давали разные оценки: самые оптимистичные прогнозировали, что гривна завершит следующий год на отметке 27 за доллар, а пессимисты ожидали 31 гривну за доллар.
Основные внешние риски на 2021 год:
Среди внутренних угроз эксперты выделяют:
Какой доллар заложили в бюджете-2021. Курс гривны заложен на уровне 29,1 за доллар. Заметьте, что из всех прогнозов этот наиболее пессимистичный.
Почему же правительство так недооценивает гривну? Ведь и в этом году с курсом не угадали. В первой версии бюджета-2020 курс был заложен на уровне 27 за доллар, хотя первые два месяца до пандемии курс был близок к 24. В обновленном бюджете-2020 заложили среднегодовой курс на уровне 29,5, тогда как гривна ни разу даже не опустилась до 29 грн/долл.
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