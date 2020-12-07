Прогнозируемый бюджет Киева на 2021 год составляет 59 миллиардов - КГГА

На заседании коллегии Киевской городской государственной администрации был представлен проект бюджета Киева на 2021 год, бюджет прогнозируется на уровне 59,2 млрд грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе КГГА.

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Доходы бюджета города планируется в сумме 59,2 млрд и по сравнению с ожидаемым выполнением бюджета 2020 года, доходы вырастут на 1,3% (755,2 млн). Расходы на 2021 год планируются в объеме 56,6 млрд.

Также проектом предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним займам в сумме 2,7 млрд.