Межбанк: гривна "забрала копейку" у доллара

В пятницу торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,96/27,98 UAH/USD. С самого утра доллар начал “снижение” и уже в 10:50 американская валюта оказалась на уровне 27,95/27,97 грн за доллар. После этого курс постепенно стал повышаться.

В 11:50 доллар достиг показателей 27,96/26,98 UAH/USD. На этом повышение доллара не прекратилось.

К 12:20 “зеленый” вырос к 27,99/28,01 UAH/USD. И это были самые высокие котировки доллара за день, после этого они начали постепенно снижаться.

В 12:50 американская валюта опустилась до 27,96 /27,98 грн за доллар. На таком уровне котировки держались до 14:40.

До 15:10 котировки упали еще больше – к 27,94 /27,96 грн за доллар. Но с такими показателями продержались недолго. Уже в 15:30 доллар вырос на 1 копейку. Межбанк пятницы закрыли с показателями 27,95 /27,97 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,95 / 27,97

евро – 33,87/ 33,89

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2109 / 1,2111

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