В Киеве закрылась известная сеть пабов

В Киеве закрылась сети пабов Троллейбус. Из-за тяжелой экономической ситуации владельцы приняли решение отказаться от бизнеса. Об этом со ссылкой на свои источники пишет НВ Бизнес.

Все шесть пабов закрылись. Они находились в местах с хорошим транспортным потоком — на Минской, на ул. Прорезной, ул. Большой Васильковской и пр., — говорит директор ресторанной сети, пожелавший остаться неназванным.

Троллейбус работал в сегменте ниже среднего: бокал пива можно было заказать за 50 грн, салат – за 100-120 грн, основное блюдо — за 120-130 грн. Один из бывших сотрудников сети, с которым удалось связаться НВ Бизнес, подтвердил информацию о закрытии всех пабов. По его словам, это решение было принято из-за «сложной экономической ситуации и карантина».

Всего в столице в начале 2020 года работало около 2,2 тыс. заведений общественного питания, говорит генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. С начала года закрылось около 200 из них.

Больше всего пострадали рестораны в категории ниже среднего, к которым и относится паб Троллейбус. Часть их гостей не могут себе позволить пойти в ресторан и потратить там 200-300 грн с человека, — говорит она.

Насонова прогнозирует, что сложная ситуация для ресторанного рынка будет наблюдаться до весны. Высокий уровень заболеваемости Covid-19 и карантин, который правительство планирует ввести в январе, больно ударят по заведениям общественного питания. По прогнозам Насоновой, каждый второй киевский ресторан может не дожить до весны.