ЗАЗ будет поставлять автобусы в Евросоюз

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) завершил испытания и получил сертификат Евро-6 и наладит поставки техники в Евросоюз.

Как сообщает Укравтопром, речь идет об автобусах А10.

“Запорожский автомобилестроительный завод” получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждается и соответствие Евро 6. Таким образом, качество, технические параметры, и главное, экологичность, продукции украинского автопроизводителя, официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗАЗ стал единственным среди всех автомобильных и автобусных заводов с постсоветского пространства, кто получил подобный “Евро 6” сертификат, соответствующий требованиям последним поправкам действующими в 2020 году.

Таким образом, уже в самое ближайшее время автобусная техника, произведенная на ЗАЗ, будет поставляться на рынки стран Европейского Союза и составит конкуренцию местным производителям.