Россия возобновила строительство "Северного потока-2"

Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода “Северный поток-2”. Работы проходят в территориальных водах Германии.
Об этом сообщает “РИА Новости”.
Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода
“Трубоукладчик “Фортуна” произведет укладку 2,6-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов)”, – отметили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против “Северного потока-2”. Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.
Кроме того, США призвали Германию остановить строительство “Северного потока-2”. Как заявила временный поверенный в делах США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.
“Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России”, – сказала Куинвилл.
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