Деньги мимо кассы: в Одессе бывший глава облсовета организовал преступную схему

Правоохранители разоблачили бывшее руководство Одесского облсовета и директоров госпредприятий на коррупционной схеме. Они незаконного использовали земли Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает СБУ, передает сайт “Сегодня”.

Установлено, что организатор схемы – один из бывших руководителей Одесского облсовета.

С начальниками предприятий академии заключали договоры по выращиванию урожая на землях УААН. 80% урожая по договорам переходило в собственность коммерсантов, а сами условия договоров были заведомо невыгодными для госпредприятий.

В результате госбюджет не получал деньги от использования государственных земель.

Правоохранители провели 10 обысков в домах, офисах организаторов, а также на предприятиях. Они изъяли черновую документацию, компьютеры, уставные документы предприятий, которые в том числе зарегистрированы и находятся на территории РФ.