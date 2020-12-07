Деньги мимо кассы: в Одессе бывший глава облсовета организовал преступную схему

Правоохранители разоблачили бывшее руководство Одесского облсовета и директоров госпредприятий на коррупционной схеме. Они незаконного использовали земли Национальной академии аграрных наук.
Об этом сообщает СБУ, передает сайт “Сегодня”.
Установлено, что организатор схемы – один из бывших руководителей Одесского облсовета.
С начальниками предприятий академии заключали договоры по выращиванию урожая на землях УААН. 80% урожая по договорам переходило в собственность коммерсантов, а сами условия договоров были заведомо невыгодными для госпредприятий.
В результате госбюджет не получал деньги от использования государственных земель.
Правоохранители провели 10 обысков в домах, офисах организаторов, а также на предприятиях. Они изъяли черновую документацию, компьютеры, уставные документы предприятий, которые в том числе зарегистрированы и находятся на территории РФ.
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