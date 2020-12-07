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В экономику еврозоны вольют еще больше денег

В экономику еврозоны вольют еще больше денег

Европейский центральный банк вольет в экономику еврозоны еще больше денег, пишет CNBC 11 декабря. Регулятор объявил о расширении и продлении программы количественного смягчения из-за пандемии коронавируса.

Теперь объем программы составит 1,85 триллиона евро, что на 500 миллиардов больше предыдущих планов. Кроме того, программу продлят на девять месяцев, до марта 2022 года.

Средства будут эмитированы для выкупа у коммерческих банков государственных и корпоративных облигаций.

Банковская система получит дополнительную ликвидность для кредитования экономики, кредитные организации снизят потребность в заемных деньгах, что приведет к снижению ставок на межбанковском рынке.

Кроме того, вырастут цены скупаемых облигаций, их доходность снизится, что станет ориентиром для других ставок на рынке.

По материалам Корреспондент.net
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