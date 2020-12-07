Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист

Введение локдауна на 15 дней обойдется Украине в около 750 млн долларов США. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
“Локдаун существенно ударит по экономике. Рассчитать, сколько это будет стоить для Украины – где-то 750 млн долларов. Именно эти 15 дней. Почему, потому что, во-первых, заместитель председателя Национального банка Сологуб сказал, что Украина потеряла 300 млн долл. через введение “карантина выходного дня”. То есть, каждый день стоит 50 млн долл. Понятно, что это были выходные дни”, – сказал Алексей Дорошенко.
Он отметил, что январские дни можно сравнивать с выходными, поскольку полноценной деловой активности в любой стране, а особенно в нашей стране – не наблюдается.
“Это означает, что 15 дней по 50 млн – 750 млн. Если мы теряем 750 млн долларов – а мы говорим, что нас спасет кредит от МВФ в 1 млрд долларов – это значит, что, фактически, экономика и курс национальной валюты в гривне становится еще более уязвимым”, – добавил экономист.
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