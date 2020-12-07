0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист

Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист

Введение локдауна на 15 дней обойдется Украине в около 750 млн долларов США. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

“Локдаун существенно ударит по экономике. Рассчитать, сколько это будет стоить для Украины – где-то 750 млн долларов. Именно эти 15 дней. Почему, потому что, во-первых, заместитель председателя Национального банка Сологуб сказал, что Украина потеряла 300 млн долл. через введение “карантина выходного дня”. То есть, каждый день стоит 50 млн долл. Понятно, что это были выходные дни”, – сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что январские дни можно сравнивать с выходными, поскольку полноценной деловой активности в любой стране, а особенно в нашей стране – не наблюдается.

“Это означает, что 15 дней по 50 млн – 750 млн. Если мы теряем 750 млн долларов – а мы говорим, что нас спасет кредит от МВФ в 1 млрд долларов – это значит, что, фактически, экономика и курс национальной валюты в гривне становится еще более уязвимым”, – добавил экономист.

Справка Finance.ua:

  • С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.
  • Городские власти продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в марте, в начале карантина.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.