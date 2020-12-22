Назван средний возраст "пригнанных" авто в Украине

Средний возраст автомобиля в Украине – более 20 лет, но “свежепригнанные” экземпляры значительно моложе.
Об этом пишет AUTO.RIA.com.
По данным Главного сервисного центра МВД, в ноябре средний возраст импортируемых легковых составил 8,5 лет, общее количество легковых с пробегом, прошедших первую регистрацию после растаможки – 34 779 шт.
Одна из причин в том, что спрос на дешевые машины удовлетворяется на вторичном рынке, где есть большое предложение недорогих легковушек. Кроме того, растаможивать легковую машину целесообразно тогда, когда ее цена (финальная) составляет от 7-8 тысяч долларов, или больше, – иначе налоги и сопроводительные расходы превышают стоимость самого автомобиля, делая его существенно дороже аналогов, уже присутствующих в Украине.
К тому же действующая формула акциза, которая применяется при растаможивании, устроена так, что чем больше лет машине, тем больше акциз, – и это является еще одним фактором, который стимулирует “гонщиков” импортировать машины как можно меньшего возраста.
Да и не стоит забывать о популярных у нас американских аукционных автомобилях, средний возраст которых вообще не превышает 5-6 лет. Вот и имеем показатель 8,5 лет. Для полной полноты картины, приведем 10 самых популярных легковушек с пробегом, импортированных в Украину в течение 11 месяцев:
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