В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен

С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает ТСН.

“Сейчас эти две недели будут максимально сконцентрированы на том, чтобы эти миллиарды гривен раздали людям, которые в них нуждаются. Охвачены этой программой будут люди, которые легально работали, которые платили ЕСВ. Это люди, которые достаточно прозрачны для государства. Реализовывать и контролировать эту программу будет Пенсионный фонд Украины”, – сказал Качка.

В то же время лидер партии “Голос” Кира Рудик опасается, что людям не успеют раздать 12 миллиардов грн за шесть дней.

“За шесть дней нужно будет раздать. До 21 декабря будут собирать заявки, а затем шесть дней будут раздавать деньги”, – сказала она и добавила, что сомневается, успеют ли около миллиона человек зарегистрироваться.

Заместитель главы Минэкономики также добавил, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Он также добавил, что программа охватывает работников, работающих с зарплатой до 30 тысяч гривен.



Инфографика: Минсоцполитики

Как получить госпомощь:

иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN ;

; подключиться к Порталу Дія;

подать через Портал Дія заявление до 21 декабря 2020 года включительно.



Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

По 8 тысяч гривен единовременной государственной помощи получат те ФЛП , которые исправно платили налоги, ЕСВ , а основной вид деятельности ( ОКВЭД ) подпадает под список запретов и ограничений в период карантина, поэтому они и потеряли полностью или частично прибыль.

Также выплаты предусмотрены нанятым работникам, лишившимся части зарплаты вследствие введения карантина.

Это предусмотрено законом “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2” № 1071-ІХ.

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