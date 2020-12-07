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В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен

В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен

С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает ТСН.

“Сейчас эти две недели будут максимально сконцентрированы на том, чтобы эти миллиарды гривен раздали людям, которые в них нуждаются. Охвачены этой программой будут люди, которые легально работали, которые платили ЕСВ. Это люди, которые достаточно прозрачны для государства. Реализовывать и контролировать эту программу будет Пенсионный фонд Украины”, – сказал Качка.

В то же время лидер партии “Голос” Кира Рудик опасается, что людям не успеют раздать 12 миллиардов грн за шесть дней.

“За шесть дней нужно будет раздать. До 21 декабря будут собирать заявки, а затем шесть дней будут раздавать деньги”, – сказала она и добавила, что сомневается, успеют ли около миллиона человек зарегистрироваться.

Заместитель главы Минэкономики также добавил, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Он также добавил, что программа охватывает работников, работающих с зарплатой до 30 тысяч гривен.


Инфографика: Минсоцполитики

Как получить госпомощь:

  • иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN;
  • подключиться к Порталу Дія;
  • подать через Портал Дія заявление до 21 декабря 2020 года включительно.


Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • По 8 тысяч гривен единовременной государственной помощи получат те ФЛП, которые исправно платили налоги, ЕСВ, а основной вид деятельности (ОКВЭД) подпадает под список запретов и ограничений в период карантина, поэтому они и потеряли полностью или частично прибыль.
  • Также выплаты предусмотрены нанятым работникам, лишившимся части зарплаты вследствие введения карантина.
  • Это предусмотрено законом “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” № 1071-ІХ.

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По материалам ТСН
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