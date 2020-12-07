В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен

С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает ТСН.
“Сейчас эти две недели будут максимально сконцентрированы на том, чтобы эти миллиарды гривен раздали людям, которые в них нуждаются. Охвачены этой программой будут люди, которые легально работали, которые платили ЕСВ. Это люди, которые достаточно прозрачны для государства. Реализовывать и контролировать эту программу будет Пенсионный фонд Украины”, – сказал Качка.
В то же время лидер партии “Голос” Кира Рудик опасается, что людям не успеют раздать 12 миллиардов грн за шесть дней.
“За шесть дней нужно будет раздать. До 21 декабря будут собирать заявки, а затем шесть дней будут раздавать деньги”, – сказала она и добавила, что сомневается, успеют ли около миллиона человек зарегистрироваться.
Заместитель главы Минэкономики также добавил, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Он также добавил, что программа охватывает работников, работающих с зарплатой до 30 тысяч гривен.
Инфографика: Минсоцполитики
Как получить госпомощь:
Инфографика: Минсоцполитики
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