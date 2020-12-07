Moody's повысило рейтинги 8 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги восьми украинских банков без изменения прогноза «стабильный».

По данным Moody’s 10 декабря повышены рейтинги валютных депозитов ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, ПАО «Сбербанк», Банка Восток и банка «Пивденный» по новой методологии.

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При этом рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сбербанка, Таскомбанк, Банка Восток и банка «Пивденный» повышены с «Caa1» до «B3».

В то же время рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до «B2».

Moody’s отмечает, что депозитные или долговые рейтинги вышеупомянутых банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный “B3”), поэтому повышение их рейтинга маловероятно при отсутствии повышения суверенного рейтинга.

В то же время рейтинги кредитоспособности этих банков могут быть снижены, если их финансовые показатели, в частности качество активов, капитализация и прибыльность, существенно ухудшатся.

В июне Moody’s повысило рейтинги 6 украинских банков: ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, Банка «Пивденный» и Сбербанка.

При этом Moody’s снизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректировало BCA государственного Укрэксимбанка.