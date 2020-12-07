Межбанк: гривна "отыграла свои 5 копеек"

Четверг на межбанке прошел в сплошных колебаниях. Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,08/28,10 UAH/USD. После чего он немного подорожал и к 10:20 американская валюта продержалась на уровне 28,09/28,11 грн за доллар.
После скачка на 1 копейку доллар взял курс на снижение и к 10:35 опустился и к показателям 28,07/28,09 UAH/USD.
В 10:55 доллар снова попытался пойти на повышение и вернулся к начальным утренним показателям 28,08/28,10 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались час, после чего “зеленый” потерял в цене 1 копейку.
Ближе к обеду колебания доллара продолжились: в 12:45 котировки опять снизились к 28,07/28,09 грн за доллар. Такой показатель продержался даже после обеда, но уже в 14:50 валюта пошла дальше на снижение и достигла 28,06/28,08 UAH/USD.
Уже к 16:00 доллар снизился до 28,04/28,05 UAH/USD. Но на этом снижение не закончилось – до закрытия межбанка гривна смогла отыграть позиции еще на одну копейку. Межбанк четверга закрыли с показателями 28,03/28,05 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,03 / 28,05
евро – 34,05 / 34,08
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2143 / 1,2145
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19Вчера, 17:41 - 1137 4
В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрылиВчера, 17:27 - 385 4
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты5 ч. назад - 427 3
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине7 ч. назад - 4005 3
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 5261 3
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине7 ч. назад - 4005 3
Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск7 ч. назад - 3828 1
Данилишин назвал причины возросшего спроса на валюту5 ч. назад - 1585
Усиленный карантин в январе: что и как будет работать (инфографика)10 ч. назад - 1295
Зарубежные инвесторы заморозили строительство жилья в Киеве4 ч. назад - 1128
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 425 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 732
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1036
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2884 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3619 7