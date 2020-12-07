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Межбанк: гривна "отыграла свои 5 копеек"

Межбанк: гривна "отыграла свои 5 копеек"

Четверг на межбанке прошел в сплошных колебаниях. Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,08/28,10 UAH/USD. После чего он немного подорожал и к 10:20 американская валюта продержалась на уровне 28,09/28,11 грн за доллар.

После скачка на 1 копейку доллар взял курс на снижение и к 10:35 опустился и к показателям 28,07/28,09 UAH/USD.

В 10:55 доллар снова попытался пойти на повышение и вернулся к начальным утренним показателям 28,08/28,10 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались час, после чего “зеленый” потерял в цене 1 копейку.

Ближе к обеду колебания доллара продолжились: в 12:45 котировки опять снизились к 28,07/28,09 грн за доллар. Такой показатель продержался даже после обеда, но уже в 14:50 валюта пошла дальше на снижение и достигла 28,06/28,08 UAH/USD.

Уже к 16:00 доллар снизился до 28,04/28,05 UAH/USD. Но на этом снижение не закончилось – до закрытия межбанка гривна смогла отыграть позиции еще на одну копейку. Межбанк четверга закрыли с показателями 28,03/28,05 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,03 / 28,05
евро – 34,05 / 34,08

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2143 / 1,2145

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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