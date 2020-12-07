Елена Васина: будущее коротких займов

Самым динамичным сегментом рынка финуслуг в Украине, даже несмотря на кризис, остается небанковское кредитование. Количество финансовых компаний в стране за последние три года выросло на 30%.

Однако 2020-й стал непростым для отрасли: новый регулятор, ужесточение требований, изменения в законодательстве, карантин и “каникулы” для заемщиков. Если ранее ниша займов сроком до 30 дней развивалась, то сегодня здесь происходит качественная трансформация.

Репутационный капитал

Микрофинансовые компании (МФО – ред.) массово начали появляться в стране с 2009-го, а сервисы по онлайн-микрокредитованию с 2014 года. С тех пор их количество и объем рынка постоянно растут. Даже пандемия COVID-19 только на время выбила МФО из колеи и финансовые компании уже отвоевывают утраченные позиции. Успех краткосрочных займов заключается в легкости, с которой люди берут кредиты. Парадоксальным образом, простота получения услуги стала одновременно и преимуществом, и причиной для критики. Часть клиентов набирают долги, не понимая размеров выплат. В итоге отрасль микрокредитования приобрела неоднозначную репутацию.

Негативное восприятие коротких кредитов создавалось годами усилиями как отдельных компаний, нацеленных на быструю прибыль, так и недобросовестными заемщиками, которые с помощью жалоб регулятору пытаются избежать выплат. В то же время, потребительские займы остаются востребованным продуктом. Не каждый может или хочет обращаться в банк, где оформление кредита занимает много времени. Кроме того, по данным Государственной налоговой службы 30% украинцев официально не получают доходов. Людям без кредитной истории непросто получить необходимые финансовые услуги.

В этом году финкомпании получили нового регулятора. Национальный банк Украины создал Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг. В третьем квартале НБУ получил 16 тысяч обращений граждан. Самые популярные запросы касались работы с микрокредитами (33,5% обращений) и взыскания долгов (17,7%). Сами специалисты НБУ отмечают, что причина многих жалоб – низкая финансовая грамотность или нежелание платить по обязательствам. Стоит учитывать, что жалобы составляют лишь десятые доли процента от общего количества выданных кредитов, но они влияют на репутацию отрасли.

Несмотря на противоречивое отношение к МФО, их услуги нужны людям. Каждый попадал в ситуации, когда появлялись непредвиденные расходы, например, ремонт автомобиля или внеплановый поход к стоматологу. При этом треть украинцев не имеет сбережений. С начала карантина, по данным ООН, 80% домохозяйств страны потеряли доходы. Благосостояние людей ухудшается и им необходимы доступные финансовые инструменты.

Время меняться

Финансовые услуги и недоверие – не совместимы. Поэтому регулятор и участники рынка работают над тем, чтобы сделать этот сектор прозрачным. С нового года вступят в силу изменения в законы Украины, регулирующие отрасль. Кредитные договора сроком до одного месяца и размером не больше одной минимальной зарплаты попадут под требования закона “О потребительском кредитовании”. Финансовые компании будут обязаны показывать эффективную годовую процентную ставку, которая включает все без исключения затраты клиента, в договорах, в рекламе и на сайте. Также будет ограничен размер санкций – не более двойной стоимости кредита.

Ужесточение стандартов ждет и сферу взыскания проблемной задолженности. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4241, который устанавливает порядок регистрации коллекторской компании, требования к поведению с должниками, а также санкции за нарушение. Регулятор создаст публичный реестр коллекторских компаний и сможет устанавливать дополнительные требования к их сотрудникам. В том числе, накладывать штрафы или исключать нарушителя из реестра. Кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторской компании, с которой работает, на сайте и в отделениях.

Проблема в том что люди, которым срочно нужны деньги, не читают договор и склонны принимать неверные решения. Кредиторы не заинтересованы в росте проблемной задолженности, поэтому компании, которые входят во Всеукраинскую ассоциацию финансовых компаний, создали отраслевой Кодекс профессиональной этики для защиты своих клиентов и следят за его соблюдением.

Кроме того, Национальный банк решил сделать публичной информацию о лицах, которые приобрели существенное участие в финучреждении. В результате всех инициатив регулятора и правительства отрасль коротких займов станет более цивилизованной и прозрачной: потребитель получает полную информацию об услуге и кредиторе, а НБУ контролирует отчетность и структуру собственности компаний. Не все из них смогут перестроить бизнес-процессы под новые требования, особенно в условиях кризиса. Так, количество финансовых компаний в ІІІ квартале сократилась на 13 учреждений – до 1025. Однако изменения необходимы и это понимают участники процесса.

Клиент всегда прав

Отрасль качественно перестраивается: безответственные кредиторы закрываются, а действующие компании меняют идеологию работы с клиентом. Однако на уровне потребителя услуг также необходимы изменения. Среди заемщиков есть те, кто несерьезно относятся к взятым обязательства. В сети немало юристов, которые дают советы, как не платить долги. Зачастую, такие консультации обходятся дороже обслуживания самого кредита. Однако, чтобы люди это понимали, необходимо научить их правильно пользоваться финуслугами. Если они смогут считать затраты на обслуживание займа, то не будут покупать услуги, которые им не по карману. Поэтому Нацбанк сегодня работает над стратегией по повышению финансовой грамотности.

Микрозаймы – одна из старейших моделей кредитования в истории финансовых услуг. Спрос на них в той или иной форме был всегда и не стоит ожидать, что они исчезнут в ближайшее время. Если бы традиционные финучреждения могли закрыть потребность в таких кредитах, то небанковское кредитование не развивалось бы. Однако будущее отрасли зависит от того, насколько цивилизованным, прозрачным и понятным для пользователя смогут сделать этот рынок его участники. Пандемия COVID-19 осложняет ситуацию: доходы финкомпаний и их клиентов падают, растет портфель проблемной задолженности, а “кредитные каникулы” – временная отсрочка неизбежных проблем. В таких условиях бизнесу приходится сосредотачивать усилия на выживании, а не на инвестировании в развитие.

Один из способов снизить объемы проблемных кредитов – это уменьшить риски благодаря автоматизированному скорингу и более эффективной верификации пользователей. НБУ вводит новые требования к идентификации клиентов, идет обсуждение этих правил с бизнесом. Со своей стороны финансовые компании внедряют системы скоринга на основе искусственного интеллекта, используют дополнительные данные и автоматизируют процесс обслуживания клиентов. Новые технологии сокращают операционные расходы, а интерфейсы для заемщиков становятся интуитивно понятными. Все это приводит к тому, что рынок находит баланс, который устраивает все стороны. Заемщики получают лучшие условия, а кредиторы снижают убытки.

Отрасль микрофинансирования в Украине меняется как в результате запланированных действий регулятора, так и под давлением других обстоятельств. Коронавирус заставил кредиторов переоценить риски и внимательнее изучать клиентов. Потребители стали осторожнее в выборе услуг. Кроме того, финансовые компании отмечают приток новых пользователей, которые впервые в кризис обратились за небанковскими займами. В следующем году мы увидим качественно иной ландшафт рынка финуслуг.

Елена Васина, специалист по коммуникациям финансовой группы Bredley Holding