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Электрокар Apple анонсирован на 2024 год

Электрокар Apple анонсирован на 2024 год

В течение длительного времени о Apple Car не было никакой информации и было похоже, что проект свернули. Однако недавно стало известно, что на автомобильный проект назначено новое руководство, а сейчас тайваньский портал DigiTimes поделился информацией, подтверждающей, что работа над проектом “яблочного электрокара” продолжается и уже идет к завершению.

Сообщается, что Apple начала этап переговоров с поставщиками автомобильной электроники, среди которых есть и давний партнер фирмы – компания TSMC из Тайваня, которая выпускает полупроводниковые микрочипы.

DigiTimes заявляет, что речь идет не о беспилотном электрокаре, как считалось ранее, а о более традиционном, с системой полуавтономного управления, как в Tesla. Кроме этого, упоминается сотрудничество с ST Microelectronics для дальнейшей разработки преобразования нитрида галлия (GaN), который будет использоваться в гибридных зарядных устройствах.

Также DigiTimes приводит информацию о том, что Apple работает над проектом завода в США и уже имеет производственный план по предварительным техническим характеристикам фабрики.

DigiTimes указывает, что дебют электрокара Apple состоится в 2024-2025 году, что совпадает с предыдущими прогнозами аналитиков.

По материалам Телеканал 24
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